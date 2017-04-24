Минфин ФРГ настоял на ужесточении позиции Евросоюза по Brexit - СМИ

Министерство финансов ФРГ настояло на внесении ряда пунктов в документ, содержащий требования Европейского союза к Великобритании относительно Brexit, в том числе речь идет о выполнении всех финансовых обязательств, сообщает Handelsblatt.

По информации немецкого издания, с подачи германского Минфина были ужесточены основные принципы ЕС на переговорах по Brexit. Чтобы покинуть сообщество, от Великобритании потребуют выполнить все финансовые обязательства по отношению к остальным странам Евросоюза. Газета ссылается на имеющуюся в ее распоряжении новую версию документа, содержащего требования Брюсселя, с которыми он выступит на переговорах с Лондоном.

В прежней версии этого документа шла речь о "законных и касающихся бюджета" обязательствах Великобритании. Эти определения могли быть истолкованы как ограничивающие и были исключены из текста по настоянию немецкого ведомства, отмечается в статье.

Кроме того, по данным брюссельских дипломатов, Минфин Германии придает большое значение тому, чтобы в договоре о Brexit также был установлен порядок выхода Великобритании из Европейского центрального банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда развития. По этой причине Берлин настоял на том, чтобы данный вопрос также был закреплен в документе с требованиями ЕС по Brexit.

Текст документа предполагается утвердить 24 апреля на встрече представителей стран ЕС, а окончательно он будет принят на саммите Евросоюза 29 апреля, отмечает Deutsche Welle. Переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС должны начаться после досрочных выборов в Великобритании 8 июня, о проведении которых несколько дней назад неожиданно объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.