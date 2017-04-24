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Дальнее зарубежье 24.04.2017 16:16

В Эстонии стартовали международные учения по кибербезопасности

В Эстонии в понедельник начались масштабные международные учения по кибербезопасности Locked Shields ("Сомкнутые щиты"), сообщает в понедельник пресс-служба Таллинского центра киберобороны НАТО.

По сценарию учений, участники должны обеспечить работу ключевых услуг и сетей военной базы вымышленного государства в условиях кибератак на электросети, беспилотники и системы военного управления, число кибератак в ходе учений должно достигнуть не менее 2500.

В ходе учений будет развернуто более 3 тыс. виртуализированных систем, отметили в пресс-службе.

Учения продлятся до 28 апреля и в них примут участие около 800 человек из 25 государств.

В программу учений впервые включен, кроме технического, стратегический компонент. Будут проведены специальные тренировки для экспертов в области политики и права.

Организаторами учений стали Таллинский центр киберобороны НАТО, Силы обороны Эстонии, Финляндии и Швеции, вооруженные силы Великобритании, командование силами США в Европе.

"Сомкнутые щиты" являются одним из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года. В нынешнем году в учениях участвуют такие предприятия, как Siemens AG, Threod Systems, Cyber Test Systems, Clarified Security, Iptron, Bytelife, BHC Laboratory, openvpn.net, GuardTime и другие.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]