В Эстонии стартовали международные учения по кибербезопасности

В Эстонии в понедельник начались масштабные международные учения по кибербезопасности Locked Shields ("Сомкнутые щиты"), сообщает в понедельник пресс-служба Таллинского центра киберобороны НАТО.
По сценарию учений, участники должны обеспечить работу ключевых услуг и сетей военной базы вымышленного государства в условиях кибератак на электросети, беспилотники и системы военного управления, число кибератак в ходе учений должно достигнуть не менее 2500.
В ходе учений будет развернуто более 3 тыс. виртуализированных систем, отметили в пресс-службе.
Учения продлятся до 28 апреля и в них примут участие около 800 человек из 25 государств.
В программу учений впервые включен, кроме технического, стратегический компонент. Будут проведены специальные тренировки для экспертов в области политики и права.
Организаторами учений стали Таллинский центр киберобороны НАТО, Силы обороны Эстонии, Финляндии и Швеции, вооруженные силы Великобритании, командование силами США в Европе.
"Сомкнутые щиты" являются одним из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года. В нынешнем году в учениях участвуют такие предприятия, как Siemens AG, Threod Systems, Cyber Test Systems, Clarified Security, Iptron, Bytelife, BHC Laboratory, openvpn.net, GuardTime и другие.
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