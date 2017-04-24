Казахстан может ввести мораторий на рыбный промысел на Каспии

В Казахстане рассматривают возможность введения временного запрета на промысловую добычу рыбы в Каспийском море, сообщил руководитель управления комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза республики Нариман Жунусов.
"По итогам совещания (в Минсельхозе - ИФ) было принято решение о разработке био-обоснования, по итогам которого будет принято решение об ограничении промыслового лова. Сейчас нужно дождаться, какие рекомендации даст рыбохозяйственная наука", - сказал Н.Жунусов в понедельник на брифинге в Астане.
По словам Н.Жунусова, введение запрета позволит не допустить ухудшения ситуации на Каспии.
"Связано с тем, что состояние рыбных ресурсов в Урало-Каспийском регионе вызывает тревогу. Соответственно необходимо заблаговременно принимать меры, которые бы позволили нам не доводить до критического состояния", - сказал он.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минсельхоза, с просьбой о введении моратория на промысел в министерство обратились представители акиматов (администраций) прикаспийских Атырауской и Мангистауской областей, а также рыболовные хозяйства регионов. По информации пресс-службы, на совещании в Минсельхозе детально обсуждалась возможность введения запрета, предварительно, на два года.
Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. В прикаспийских странах, в том числе в Казахстане, действует запрет на промышленный лов осетра. Наряду с осетровыми в Каспийском бассейне обитают сельдь, килька, кефаль и другие промысловые рыбы.
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