Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8484 RUR   0.0304 GBR   2.1791 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

Регион 24.04.2017 15:28

Казахстан может ввести мораторий на рыбный промысел на Каспии

В Казахстане рассматривают возможность введения временного запрета на промысловую добычу рыбы в Каспийском море, сообщил руководитель управления комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза республики Нариман Жунусов.

"По итогам совещания (в Минсельхозе - ИФ) было принято решение о разработке био-обоснования, по итогам которого будет принято решение об ограничении промыслового лова. Сейчас нужно дождаться, какие рекомендации даст рыбохозяйственная наука", - сказал Н.Жунусов в понедельник на брифинге в Астане.

По словам Н.Жунусова, введение запрета позволит не допустить ухудшения ситуации на Каспии.

"Связано с тем, что состояние рыбных ресурсов в Урало-Каспийском регионе вызывает тревогу. Соответственно необходимо заблаговременно принимать меры, которые бы позволили нам не доводить до критического состояния", - сказал он.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минсельхоза, с просьбой о введении моратория на промысел в министерство обратились представители акиматов (администраций) прикаспийских Атырауской и Мангистауской областей, а также рыболовные хозяйства регионов. По информации пресс-службы, на совещании в Минсельхозе детально обсуждалась возможность введения запрета, предварительно, на два года.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. В прикаспийских странах, в том числе в Казахстане, действует запрет на промышленный лов осетра. Наряду с осетровыми в Каспийском бассейне обитают сельдь, килька, кефаль и другие промысловые рыбы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ЛОВ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,6 Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Для работы над конвенцией по Каспию потребуются дополнительные встречи до саммита каспийской "пятерки" - глава МИД Казахстана Прикаспийские страны будут развивать правовую базу, в том числе в сфере безопасности на море - глава МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]