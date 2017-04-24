Министры энергетики Азербайджана и Саудовской Аравии проведут переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль Фалих 25-27 мая посетит с визитом Баку для обсуждения вопросы энергетического сотрудничества с Азербайджаном, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики Азербайджана.

«Вопросы, связанные с визитом Х.Аль Фалиха в Азербайджан 25-27 мая обсудили глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев и посол Саудовской Аравии в Баку Мессад Ибрагим Аль-Сулаими. Н.Алиев расценил данный визит как важное событие для энергосотрудничества двух стран», - отмечается в информации.

Министр подчеркнул, что тесно контактировал с Х.Аль Фалихом на мероприятиях, проводимых в рамках ОПЕК, и выразил уверенность, что его визит в Баку еще больше укрепит связи между двумя странами.

Дипломат, в свою очередь, подчеркнул, что Х.Аль Фалих, долгое время возглавляющий компанию Saudi Aramco, обладает большим опытом в нефтегазовой сфере и его встречи в Баку внесут свой вклад в развитие двухстороннего энергетического сотрудничества.

Программа визита Х.Аль Фалиха в Азербайджан включает также встречи с министром экологии и природных ресурсов Гусейном Багировым, исполнительным директором Госнефтефонда Азербайджана Шахмаром Мовсумовым и президентом SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнагом Абдуллаевым.

"Также по желанию министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии в программу визита включены его поездки в Биби-Эйбат и на Сангачалы", - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова