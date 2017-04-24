В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»

22 апреля с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся показ азербайджанского художественного фильма «Али и Нино», снятого в 2016 году по одноимённому роману Курбана Саида.

Главный герой фильма - бакинец, мусульманин Али хан. Он стремится понять свою истинную принадлежность. Али хан влюблен в Нино, но она принадлежит другому миру, традициям и взглядам. Глазами устремленный на запад Али хан, душою воин и защитник земли, которой принадлежит. Влюбленность друг в друга, но принадлежность разным национальным традициям, конфессиям и убеждениям вынуждает героев искать точки соприкосновения, компромисс, в период Первой мировой войны, великих геополитических перемен, падения империй, что всячески препятствует их объединению, когда они пытаются защитить свой хрупкий мир любви, идею новой страны и наконец, просто свой дом.

Режиссер картины Эльвин Мирзоев и исполнительница роли Нино Нигяр Гасанзаде рассказали зрителям о том, как возникла идея фильма, и о ходе съёмок.

В числе зрителей показа присутствовали российский режиссер-документалист Наталья Завозненко, деятели культуры, студенты бакинских вузов, соотечественники.