Азербайджан и Украина могут наладить совместное производство оборонной продукции, заявляют в Киеве

Баку и Киев могут наладить совместное производство продукции в оборонной сфере для дальнейшей реализации в третьи страны, уверен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковський.
О.Гладковський посетил с рабочим визитом Азербайджан, где провел встречи с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, руководством ведущих предприятий ОПК и авиастроения, в которых обсуждались вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.
«Наши страны имеют значительный опыт, чтобы выработать совместные разработки в оборонной сфере не только для внутреннего потребителя, но и для внешних рынков», - приводит слова О.Гладковського сайт посольства Украины в Азербайджане.
Он отметил, что Украине и Азербайджану нужно активизировать контакты на уровне предприятий оборонно-промышленного комплекса для реализации совместных проектов.
«Азербайджан является важным и перспективным партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Я уверен, что потенциал наших стран в сфере ВТС позволяет укрепить имеющуюся сотрудничество и работать в направлении ее развития и перспектив, особенно в области авиастроения», - отметил О.Гладковський.
Ф.Исазаде
Евро взлетел к доллару США до максимума за 5 месяцев из-за выборов во Франции
Глава Минэнерго Азербайджана в начале мая совершит визит в США
Министры энергетики Азербайджана и Саудовской Аравии проведут переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики
Конфигурация трассы «Гран-при Азербайджан» в ближайшие годы не изменится, в будущем может быть построена специальная трасса
Дизайнер Ford предлагает создать робота для выгуливания собак
В 2018 году может быть запущен единый билетный пакет на этапы в Баку и Сочи – директор по маркетингу бакинского этапа F-1
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Французские социалисты единогласно призывают голосовать за Макрона во втором туре выборов президента страны
Только французам решать, кто будет их президентом - Кремль
В Эстонии стартовали международные учения по кибербезопасности
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»