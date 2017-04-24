Великобритания впервые с XIX века сутки не вырабатывала электричество из угля

Впервые с конца XIX столетия Великобритания в течение суток (24 часов) не вырабатывала электрическую энергию на основе угольной генерации.
По данным National Grid Plc, 21 апреля стало поворотным моментом в программе поэтапного отказа от использования угля к 2025 году. До этого самым длительным "безугольным" периодом было 19 часов в мае прошлого года.
Уголь является одним из самых сильных источников загрязнения среди ископаемых видов топлива. Налог на выбросы вредных веществ уже привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными. Постепенно Великобритания переходит на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - ветер и солнечный свет, отмечает BBC.
На продолжении использования угля настаивает промышленность, поэтому полностью отказаться от угля планируется лишь к 2025 году.
В декабре 2015 года в Великобритании закрылась последняя глубокая угольная шахта Келлингли, которая располагалась в Йоркшире на севере Англии. В ней на 800-метровой глубине работали 450 человек.
Пока в стране продолжают работать несколько угольных карьеров.
Первая угольная электростанция заработала в Британии в 1882 году. В 2016 году доля угольных электростанций упала до 9% от общего объема генерации по сравнению с 23% годом ранее.
В июле прошлого года специалисты Всемирного фонда дикой природы и других организаций подготовили доклад, согласно которому ущерб от работы угольных электростанций в Европе оценивается в 23 тыс. преждевременных смертей в год. В докладе говорится, что загрязненный угольными электростанциями воздух может распространяться на сотни километров, в том числе и через границы между странами. Таким образом, фактически вредные выбросы вдыхают не только жители государств, где находятся эти станции, но и жители соседних стран.
В Европейском союзе в конце 2015 года работали 280 угольных электростанций. На уголь в 2015 году пришлось 24% электроэнергии, вырабатываемой в ЕС.
Доля угля в энергетике Европы сокращается, но пока некоторые страны, включая Польшу и Чехию, не планируют полностью отказаться от этого вида электроэнергии.
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