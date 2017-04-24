В 2018 году может быть запущен единый билетный пакет на этапы в Баку и Сочи – директор по маркетингу бакинского этапа F-1

Организаторы этапа Формулы-1 в Азербайджане и России могут в 2018 году запустить продажу единого билетного пакета на этапы в Баку и Сочи, заявила в интервью «Интерфакс-Азербайджан» директор по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

«Пока у нас такого пакета нет, но обе стороны работают над тем, чтобы выйти на рынок с общим продуктом. В этом году мы не успели, так как требуется время для юридического оформления данной идеи. Возможно, в следующем году можно будет попробовать, поэтому мы очень тесно работаем с сочинским автодромом», - подчеркнула Н.Арпадараи.

По ее словам, между организаторами «Гран-при Азербайджана» и «Гран-при России» сложились хорошие деловые отношения.

«Промоутер «Гран-при России» Сергей Воробьев присутствовал на первом нашем гоночном уик-энде, и в этом году в феврале приезжал в Баку. Думаю, к следующему году нам будет, что предложить совместно», - сказала Н.Арпадараи.

С полным текстом интервью с Н.Арпадараи можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Р.Бабаев