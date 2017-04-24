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Дальнее зарубежье 24.04.2017 17:21

ВОЗ протестирует вакцину против малярии в Гане, Кении и Малави

Три африканские страны выбраны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для тестирования первой в мире вакцины против малярии, сообщила в понедельник организация.

В Гане, Кении и Малави в следующем году ВОЗ начнет осуществлять пилотный проект по вакцинации сотен тысяч маленьких детей, которые подвержены наибольшему риску заболевания малярией.

Препарат может спасти жизни тысяч детей, если будет надлежащим образом применяться, заявил региональный директор ВОЗ по Африке доктор Тасидисо Моэти, которого цитирует в понедельник информационное агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ежегодно малярией заболевают более 200 млн человек, и порядка полумиллиона, большинство из которых дети в Африке, погибают от этого недуга, и вопрос заключается в том, могут ли бедные страны обеспечить требуемые четыре дозы вакцины для каждого ребенка.

Более всего от малярии страдают страны южнее Сахары, на которые в 2015 году пришлось около 90% всех случаев заболевания.

Вакцина будет опробована на детях в возрасте от пяти до 17 месяцев с тем, чтобы проверить, сохранятся ли в естественных условиях защитные свойства, которые препарат продемонстрировал в ходе лабораторных испытаний.

Работа над вакциной продолжалась несколько десятков лет и обошлась в сотни миллионов долларов.

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Тэги: АФРИКА, ВОЗ, МАЛЯРИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]