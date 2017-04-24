ВОЗ протестирует вакцину против малярии в Гане, Кении и Малави

Три африканские страны выбраны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для тестирования первой в мире вакцины против малярии, сообщила в понедельник организация.
В Гане, Кении и Малави в следующем году ВОЗ начнет осуществлять пилотный проект по вакцинации сотен тысяч маленьких детей, которые подвержены наибольшему риску заболевания малярией.
Препарат может спасти жизни тысяч детей, если будет надлежащим образом применяться, заявил региональный директор ВОЗ по Африке доктор Тасидисо Моэти, которого цитирует в понедельник информационное агентство "Ассошиэйтед пресс".
Ежегодно малярией заболевают более 200 млн человек, и порядка полумиллиона, большинство из которых дети в Африке, погибают от этого недуга, и вопрос заключается в том, могут ли бедные страны обеспечить требуемые четыре дозы вакцины для каждого ребенка.
Более всего от малярии страдают страны южнее Сахары, на которые в 2015 году пришлось около 90% всех случаев заболевания.
Вакцина будет опробована на детях в возрасте от пяти до 17 месяцев с тем, чтобы проверить, сохранятся ли в естественных условиях защитные свойства, которые препарат продемонстрировал в ходе лабораторных испытаний.
Работа над вакциной продолжалась несколько десятков лет и обошлась в сотни миллионов долларов.
Участники Второй мировой войны получат в Азербайджане единовременную матпомощь в 1 тыс. манатов
Глава МИД Азербайджана выступает против силового изменения международно признанных границ стран
Азербайджан пресек провокацию Армении на туристической выставке в ОАЭ, связанную с Карабахом, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму около 613 тыс. манатов
Минэкономики Азербайджана изучает возможности создания промзоны в Агдамском районе
SOCAR эвакуировало более 200 сотрудников с морских объектов из-за резкого ухудшения погоды
Конфигурация трассы «Гран-при Азербайджан» в ближайшие годы не изменится, в будущем может быть построена специальная трасса
Дизайнер Ford предлагает создать робота для выгуливания собак
В 2018 году может быть запущен единый билетный пакет на этапы в Баку и Сочи – директор по маркетингу бакинского этапа F-1
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»