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Регион 24.04.2017 17:29

Шурин президента Грузии осужден на четыре года за хранение оружия

Тбилисский городской суд приговорил брата первой леди Грузии Михаила Мгалоблишвили к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

В сообщении суда отмечается, что 11 января при личном обыске у М.Мгалоблишвили был изъят пистолет "Браунинг" модели 1922 года, в обойме которого находился один патрон 1900 года производства. При обыске квартиры М.Мгалооблишвили было обнаружено огнестрельное оружие заводского производства 1934 года, переделанное для стрельбы 9 мм патронами.

Как заявила журналистам присутствовавшая на процессе супруга президента Грузии Мака Чичуа, оружие, о котором идет речь, "фактически является музейным экспонатом". "Его в ходе экспертизы собрали, но для стрельбы оно непригодно. Вина моего брата в том, что после смерти отца он забрал это оружие себе, но забыл его оформить", - сказала она.

Между тем при вынесении приговора суд принял во внимание имевшуюся у М.Мгалоблишвили судимость.

Сам М.Мгалоблишвили, занимающийся на любительском уровне живописью, заявил на суде, что намеревался использовать разобранные части оружия для создания "инсталляции".

Адвокат М.Мгалоблишвили сообщил журналистам, что с прокуратурой и судом идут переговоры о достижении процессуального соглашения, которое может изменить приговор.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ШУРИН, ПРИГОВОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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