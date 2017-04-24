Шурин президента Грузии осужден на четыре года за хранение оружия

Тбилисский городской суд приговорил брата первой леди Грузии Михаила Мгалоблишвили к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

В сообщении суда отмечается, что 11 января при личном обыске у М.Мгалоблишвили был изъят пистолет "Браунинг" модели 1922 года, в обойме которого находился один патрон 1900 года производства. При обыске квартиры М.Мгалооблишвили было обнаружено огнестрельное оружие заводского производства 1934 года, переделанное для стрельбы 9 мм патронами.

Как заявила журналистам присутствовавшая на процессе супруга президента Грузии Мака Чичуа, оружие, о котором идет речь, "фактически является музейным экспонатом". "Его в ходе экспертизы собрали, но для стрельбы оно непригодно. Вина моего брата в том, что после смерти отца он забрал это оружие себе, но забыл его оформить", - сказала она.

Между тем при вынесении приговора суд принял во внимание имевшуюся у М.Мгалоблишвили судимость.

Сам М.Мгалоблишвили, занимающийся на любительском уровне живописью, заявил на суде, что намеревался использовать разобранные части оружия для создания "инсталляции".

Адвокат М.Мгалоблишвили сообщил журналистам, что с прокуратурой и судом идут переговоры о достижении процессуального соглашения, которое может изменить приговор.