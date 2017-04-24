Шурин президента Грузии осужден на четыре года за хранение оружия

Тбилисский городской суд приговорил брата первой леди Грузии Михаила Мгалоблишвили к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
В сообщении суда отмечается, что 11 января при личном обыске у М.Мгалоблишвили был изъят пистолет "Браунинг" модели 1922 года, в обойме которого находился один патрон 1900 года производства. При обыске квартиры М.Мгалооблишвили было обнаружено огнестрельное оружие заводского производства 1934 года, переделанное для стрельбы 9 мм патронами.
Как заявила журналистам присутствовавшая на процессе супруга президента Грузии Мака Чичуа, оружие, о котором идет речь, "фактически является музейным экспонатом". "Его в ходе экспертизы собрали, но для стрельбы оно непригодно. Вина моего брата в том, что после смерти отца он забрал это оружие себе, но забыл его оформить", - сказала она.
Между тем при вынесении приговора суд принял во внимание имевшуюся у М.Мгалоблишвили судимость.
Сам М.Мгалоблишвили, занимающийся на любительском уровне живописью, заявил на суде, что намеревался использовать разобранные части оружия для создания "инсталляции".
Адвокат М.Мгалоблишвили сообщил журналистам, что с прокуратурой и судом идут переговоры о достижении процессуального соглашения, которое может изменить приговор.
Участники Второй мировой войны получат в Азербайджане единовременную матпомощь в 1 тыс. манатов
Глава МИД Азербайджана выступает против силового изменения международно признанных границ стран
Азербайджан пресек провокацию Армении на туристической выставке в ОАЭ, связанную с Карабахом, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму около 613 тыс. манатов
Минэкономики Азербайджана изучает возможности создания промзоны в Агдамском районе
SOCAR эвакуировало более 200 сотрудников с морских объектов из-за резкого ухудшения погоды
Конфигурация трассы «Гран-при Азербайджан» в ближайшие годы не изменится, в будущем может быть построена специальная трасса
Дизайнер Ford предлагает создать робота для выгуливания собак
В 2018 году может быть запущен единый билетный пакет на этапы в Баку и Сочи – директор по маркетингу бакинского этапа F-1
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»