Юнкер поздравил Макрона с результатом первого тура президентских выборов во Франции

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил накануне кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона с результатом первого тура выборов, потому что, по мнению Ж.-К.Юнкера, этот кандидат представляет необходимые ЕС ценности, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"На самом деле, выбор был невелик, что объясняет этот звонок председателя. Действительно, вчера был только один выбор, то есть, выбирать между защитой того, что (объединенная - ИФ) Европа воплощает, и вариантом, направленным на разрушение Европы", - сказал М.Схинас на брифинге в Брюсселе в понедельник.

По его словам, председатель Еврокомиссии счел, что "будет полезно позвонить кандидату, защищавшему европейские опции".

Так М.Схинас ответил на вопрос, почему Еврокомиссия, традиционно заявляющая о невмешательстве в избирательные процессы в странах-членах ЕС, столь явно заняла позицию по французским выборам, и к тому же, в промежутке между двумя турами выборов. Так, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также поздравила в воскресенье Э.Макрона с его результатом.

"Что касается избирательной кампании до 7 мая (второго тура президентских выборов во Франции - ИФ), мы горячо надеемся, что будут проходить настоящие широкие общественные дебаты о Европе, и они состоятся в течение этих двух недель", - сказал М.Схинас.

Мотивируя эту позицию, М.Схинас напомнил о своих заявлениях в связи с французскими выборами, что "Франция - это центральная опора союза, одна из стран-основательниц ЕС и одна из наций, которая воплощает и символизирует все основополагающие европейские ценности".

На просьбу уточнить, как будет действовать дальше Еврокомиссия при учете того факта, что второй кандидат на втором туре выборов Марин Ле Пен критикует политику ЕС, М.Схинас отметил, что "это будут дебаты двух кандидатов".

"Мы не будем участвовать в кампании, мы не являемся частью этой кампании, но мы располагаем инструментами здесь, в Брюсселе, а также и в Париже, в нашем представительстве, которые позволяют прояснить вопросы, развеять неправду, мифы, если это будет необходимо. Но, повторяю, будет ясное различие между тем, что является защитой правды, основанной на фактах, объективной защитой нашей политики, и избирательной кампанией. Мы будем заниматься первым, но не вторым", - объяснил М.Схинас.

Отвечая на вопрос, он заверил, что председатель Еврокомиссии не будет высказывать свои предпочтения по поводу предстоящих выборов в Великобритании.

По его словам, разница в ситуации между Великобритании и Францией состоит в том, что во Франции, "в конечном счете, выбор был невелик, выбор был ясен - между теми, кто защищает то, чем является Европа, и теми, кто желает ее краха". М.Схинас отметил, что в тех условиях, когда выбор предстает в подобных категориях, Ж.-К.Юнкер счел необходимым обозначить свою позицию.

"Было много кандидатов, но только один выбор", - заключил М.Схинас.

По данным МВД Франции, кандидат в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в первом туре голосования набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Марин Ле Пен - 21,53%.

Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.