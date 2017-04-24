Глава Минэнерго Азербайджана в начале мая совершит визит в США

Глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев 1-4 мая 2017 года совершит рабочий визит в США, отмечается в сообщении министерства.

«Целью визита Н.Алиева в США является участие в крупной нефтегазовой выставке и конференции «Технологии на море», которая пройдет в Хьюстоне (штат Техас)», - говорится в информации.

В рамках конференции Н.Алиев выступит с докладом, посвященным достижениям Азербайджана в нефтегазовой сфере, энергоресурсам Каспия и его возможностям в качестве энергетического центра, а также технологиям, применяемым в процессе разработки морских месторождений.

«Данное мероприятие, в котором ожидается участие 2400 делегатов из 120 стран мира, считается важной платформой для обмена мнениями специалистов в сфере энергетики для усовершенствования научно-технических знаний в вопросах разработки морских резервов и окружающей среды. Эта выставка и конференция носит глобальный характер для всей нефтегазовой промышленности», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова