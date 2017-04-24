Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8484 RUR   0.0304 GBR   2.1791 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

ТЭК 24.04.2017 16:11

Глава Минэнерго Азербайджана в начале мая совершит визит в США

Глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев 1-4 мая 2017 года совершит рабочий визит в США, отмечается в сообщении министерства.

«Целью визита Н.Алиева в США является участие в крупной нефтегазовой выставке и конференции «Технологии на море», которая пройдет в Хьюстоне (штат Техас)», - говорится в информации.

В рамках конференции Н.Алиев выступит с докладом, посвященным достижениям Азербайджана в нефтегазовой сфере, энергоресурсам Каспия и его возможностям в качестве энергетического центра, а также технологиям, применяемым в процессе разработки морских месторождений.

«Данное мероприятие, в котором ожидается участие 2400 делегатов из 120 стран мира, считается важной платформой для обмена мнениями специалистов в сфере энергетики для усовершенствования научно-технических знаний в вопросах разработки морских резервов и окружающей среды. Эта выставка и конференция носит глобальный характер для всей нефтегазовой промышленности», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, МИНИСТР, ВИЗИТ


Похожие новости


Вашингтон ожидает от Баку поддержки в осуждении действий Асада – посол США в Азербайджане США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой В США выпущена почтовая марка, посвященная 25-летию азербайджано-американских дипотношений Глава МИД Азербайджана вступился за пострадавшего от "оголтелой кампании" в США российского посла Кисляка Экс-помощник министра обороны США считает Азербайджан "бесценным союзником" в борьбе с терроризмом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]