Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8484 RUR   0.0304 GBR   2.1791 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 17°

Дальнее зарубежье 24.04.2017 17:56

American Airlines отстранила угрожавшего пассажирам сотрудника

American Airlines временно отстранила от работы сотрудника после неприятного спора с пассажирами из-за детской коляски в Сан-Франциско.

"Мы видели видео и уже начали расследование для получения фактов, - заявила пресс-секретарь американского авиаперевозчика Лесли Скотт в письме The Washington Post. - То, что мы видим на этом видео, не отражает наших ценностей и того, как мы заботимся о наших клиентах".

Один из пассажиров рейса выложил в соцсети видео, на котором сотрудник American Airlines почти угрожает одному из пассажиров и грубит ему. Автор видео Сурейн Адьянтая объяснила, что до начала записи сотрудник авиаперевозчика силой забрал коляску у женщины с ребенком, ударив ее и почти задев ребенка, сообщает BBC.

На видеозаписи видна плачущая женщина с ребенком на руках и несколько членов экипажа, а также пассажиры, которые явно недовольны ситуацией и пытаются вмешаться в конфликт. Один из пассажиров особенно настойчиво пытается защитить женщину. Он также требует назвать ему имя сотрудника, который участвовал в конфликте.

Затем на записи появляется мужчина в форме American Airlines, который вступает в конфликт с мужчиной.

"Приятель, если бы ты сделал такое со мной, я бы тебя вырубил", - говорит ему пассажир. Сотрудник компании в ответ советует ему не вмешиваться, а затем кричит ему: "Давай, ударь меня!".

Затем сотрудник авиакомпании сообщает мужчине, что он даже не знает, в чем суть конфликта. А мужчина в ответ говорит, что ему все равно, так как сотрудник компании чуть было не ударил ребенка.

"Мы глубоко сожалеем, что причинили боль пассажиру и ее семье, а также любым другим клиентам, которые пострадали от этого инцидента", - говорится в сообщении American Airlines.

Рейс 591 осуществлялся из Сан-Франциско в Даллас/Форт-Уэрт. Пострадавшие женщина с ребенком затем вылетели другим рейсом из Далласа, причем авиакомпания пересадила их в первый класс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, ПАССАЖИРЫ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Авиакомпания United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала United Airlines вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса United Airlines оказалась вовлечена в скандал из-за овербукинга Азербайджанская Silk Way West Airlines открыла прямое грузовое авиасообщение с Чикаго Delta Airlines продавала авиабилеты задешево из-за компьютерного сбоя США исключили афганскую авиакомпанию Kam Air из "черного списка"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]