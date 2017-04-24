American Airlines отстранила угрожавшего пассажирам сотрудника

American Airlines временно отстранила от работы сотрудника после неприятного спора с пассажирами из-за детской коляски в Сан-Франциско.
"Мы видели видео и уже начали расследование для получения фактов, - заявила пресс-секретарь американского авиаперевозчика Лесли Скотт в письме The Washington Post. - То, что мы видим на этом видео, не отражает наших ценностей и того, как мы заботимся о наших клиентах".
Один из пассажиров рейса выложил в соцсети видео, на котором сотрудник American Airlines почти угрожает одному из пассажиров и грубит ему. Автор видео Сурейн Адьянтая объяснила, что до начала записи сотрудник авиаперевозчика силой забрал коляску у женщины с ребенком, ударив ее и почти задев ребенка, сообщает BBC.
На видеозаписи видна плачущая женщина с ребенком на руках и несколько членов экипажа, а также пассажиры, которые явно недовольны ситуацией и пытаются вмешаться в конфликт. Один из пассажиров особенно настойчиво пытается защитить женщину. Он также требует назвать ему имя сотрудника, который участвовал в конфликте.
Затем на записи появляется мужчина в форме American Airlines, который вступает в конфликт с мужчиной.
"Приятель, если бы ты сделал такое со мной, я бы тебя вырубил", - говорит ему пассажир. Сотрудник компании в ответ советует ему не вмешиваться, а затем кричит ему: "Давай, ударь меня!".
Затем сотрудник авиакомпании сообщает мужчине, что он даже не знает, в чем суть конфликта. А мужчина в ответ говорит, что ему все равно, так как сотрудник компании чуть было не ударил ребенка.
"Мы глубоко сожалеем, что причинили боль пассажиру и ее семье, а также любым другим клиентам, которые пострадали от этого инцидента", - говорится в сообщении American Airlines.
Рейс 591 осуществлялся из Сан-Франциско в Даллас/Форт-Уэрт. Пострадавшие женщина с ребенком затем вылетели другим рейсом из Далласа, причем авиакомпания пересадила их в первый класс.
Участники Второй мировой войны получат в Азербайджане единовременную матпомощь в 1 тыс. манатов
Глава МИД Азербайджана выступает против силового изменения международно признанных границ стран
Азербайджан пресек провокацию Армении на туристической выставке в ОАЭ, связанную с Карабахом, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму около 613 тыс. манатов
Минэкономики Азербайджана изучает возможности создания промзоны в Агдамском районе
SOCAR эвакуировало более 200 сотрудников с морских объектов из-за резкого ухудшения погоды
Конфигурация трассы «Гран-при Азербайджан» в ближайшие годы не изменится, в будущем может быть построена специальная трасса
Дизайнер Ford предлагает создать робота для выгуливания собак
В 2018 году может быть запущен единый билетный пакет на этапы в Баку и Сочи – директор по маркетингу бакинского этапа F-1
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»