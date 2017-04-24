Париж призывает стороны конфликта в Донбассе соблюдать Минские договоренности и обеспечить безопасный доступ СММ ОБСЕ - Эро

Франция призывает стороны конфликта на востоке Украины обеспечить свободный и безопасный доступ для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а также к выполнению Минских договоренностей.
"Она (Франция - ИФ) решительно осуждает любое препятствование ОБСЕ в выполнении ее миссии. Ответственные за такие препятствия должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я призываю все стороны конфликта, и особенно сепаратистов, обеспечить свободный, беспрепятственный и безопасный доступ миссии ОБСЕ в зону ее ответственности и приобщиться к выполнению Минских соглашений - единственного пути к решению конфликта", - говорится в заявлении главы МИД Франции Жан-Марка Эро, обнародованном пресс-службой посольства Франции в Киеве в понедельник.
В своем заявлении министр отмечает, что Франция и Германия в рамках "Нормандского формата" будут прилагать постоянные усилия для разрешения конфликта путем полной имплементации Минских договоренностей.
От имени Французского государства он также выразил соболезнования семье погибшего, а также ОБСЕ и всем ее сотрудникам, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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