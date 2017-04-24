Дизайнер Ford предлагает создать робота для выгуливания собак

Один из дизайнеров Ford предлагает создать "собачью няню" - специального робота, который поможет хозяину выгуливать и кормить собаку и даже сможет убрать за ней. Управлять таким роботом можно будет со смартфона, говорится в пресс-релизе Ford.
Эта идея прозвучала на конкурсе Last Mile Mobility Challenge, в ходе которого сотрудники Ford пытались представить, какие технологии в будущем облегчат жизнь людей в городах. В число таких технологий вошли сервис автономной доставки Autolivery и электрическая платформа Carr-E, робозонтик Stay Dry Drone и робот-поводырь для слепых Smart Guide Dog.
Автор проекта "Няня для собаки" Итцель Кортес хотела бы чаще гулять со своей таксой, но ей не хватает времени. "Такой робот мог бы отправиться с ней на прогулку по первому требованию, а я была бы спокойна за своего любимца", - говорит она. Образ таксы Мэри использован в эскизах проекта.
По словам И.Кортес, робот сможет воспроизводить питомцу команды хозяина по мере необходимости и придет на выручку не только трудоголикам, но и, например, тем, кто восстанавливается после перелома ноги.
Приложение для смартфона подскажет системе, когда пора идти на прогулку, а "умный" ошейник будет отслеживать перемещения питомца и присматривать за тем, чтобы он всегда был сыт.
Робозонтик сможет парить над хозяином, защищая его от дождя. А робот-поводырь будет анализировать окружающую обстановку и комментировать ситуацию для владельца, страдающего от нарушений зрения, через наушник.
Ford недавно открыла в Кельне центр инноваций, чтобы стимулировать исследования и изобретения среди сотрудников. В 2016 году инженеры и дизайнеры компании подали в общей сложности более 8 тыс. заявок на патентование изобретений - на 40% больше, чем годом ранее.
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