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Дальнее зарубежье 24.04.2017 18:27

Постпред США при ООН полагает, что давление Китая на КНДР приносит результаты

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в понедельник в эфире американского телеканала Эй-Би-Си, что давление, которое власти КНР оказывают на Северную Корею, дает нужный эффект.

"Я считаю, что Китай пытается оказать давление на Северную Корею, и я думаю, что это работает", - сказала Н.Хейли.

По ее словам, Пекин "проявляет настоящую обеспокоенность" в связи с ростом напряженности в районе Корейского полуострова.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры двух стран, в частности, обсудили северокорейскую проблему. При этом президент США призвал председателя КНР усилить экономическое давление на КНДР для урегулирования сложившейся ситуации.

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Тэги: США, ООН, КНДР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]