Постпред США при ООН полагает, что давление Китая на КНДР приносит результаты

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в понедельник в эфире американского телеканала Эй-Би-Си, что давление, которое власти КНР оказывают на Северную Корею, дает нужный эффект.
"Я считаю, что Китай пытается оказать давление на Северную Корею, и я думаю, что это работает", - сказала Н.Хейли.
По ее словам, Пекин "проявляет настоящую обеспокоенность" в связи с ростом напряженности в районе Корейского полуострова.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры двух стран, в частности, обсудили северокорейскую проблему. При этом президент США призвал председателя КНР усилить экономическое давление на КНДР для урегулирования сложившейся ситуации.
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