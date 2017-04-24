Конфигурация трассы «Гран-при Азербайджан» в ближайшие годы не изменится, в будущем может быть построена специальная трасса

Изменение конфигурации трассы «Гран-при Азербайджана» гонок серии «Формула-1» не планируется, в будущем возможно строительство специальной гоночной трассы, заявила директор по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.
«На сегодняшний день этот вопрос (изменения конфигурации трассы - ИФ) на повестке дня не стоит. Да и при всем желании это не так легко, как кажется. Из-за того, что наша трасса городская, что-то менять в ней сложно», - сказала Н.Арпадараи в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По ее словам, Baku City Circuit достаточно интересная трасса для гонщиков и «обладает рядом уникальных особенностей».
«Трасса протяженностью в шесть километров имеет длинную прямую, что создает возможности для обгонов, а также несколько достаточно серьезных поворотов, подъемов и спусков. В прошлом году трасса в Баку стала самой скоростной среди уличных гонок, скорость составила 366 км/ч, тогда как неофициальный рекорд - 378 км/ч. В этом году будут установлены дополнительные камеры на скоростной прямой, чтобы более точно зафиксировать показатели скорости», - подчеркнула Н.Арпадараи.
Она отметила, что Baku City Circuit является достаточно сложной трассой. «Здесь есть и узкие повороты, как, например, по улице Азиза Алиева и далее вдоль крепостной стены, мимо ворот Гоша гала, и затем прямая линия, где болиды разгоняются до огромных скоростей, а после, резко свернув налево, сталкиваются со спуском», - сказала Н.Арпадараи.
По ее словам, в будущем не исключен вариант строительства специальной трассы. "Все будет зависеть, наверное, от того, как пройдут первые пять лет. Первая гонка у нас была очень успешная. Мы показали наш город, хороший уровень организации, качественную работу. Если все пойдет гладко, и мы сможем пробиться в этот календарь, как одна из постоянных гонок, я думаю, что тогда правительство, возможно, примет решение о строительстве постоянного автодрома", - добавила она.
«Гран-при Азербайджана» пройдет 23-25 июня в Баку.
С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте http://interfax.az/view/701691.
Р.Бабаев
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