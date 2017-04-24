Евро взлетел к доллару США до максимума за 5 месяцев из-за выборов во Франции

Курс евро относительно доллара США в понедельник взлетел до максимума за последние пять месяцев на итогах первого тура президентских выборов во Франции.
Евро торгуется днем в районе $1,0862 против $1,0728 на закрытие предыдущей сессии. Ранее его стоимость поднималась до $1,0901, что является самой высокой отметкой с ноября, свидетельствуют данные FactSet.
Курс единой европейской валюты находится сейчас около 119,65 иены по сравнению со 117,04 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,16 иены против 109,09 иены в пятницу.
Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 23,75% голосов в первом туре выборов главы государства, второе место заняла кандидат ультраправых Марин Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,53% голосов.
Рынки опасались, что помимо М.Ле Пен во втором туре окажется левый кандидат Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция") - они оба выступают за выход Франции из Европейского союза. Французские избиратели, однако, не поддались глобальной популистской волне, поддержав центриста.
Теперь, согласно результатам опросов, Э.Макрон является главным претендентом на победу во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая.
"Французские выборы заставили мир вздохнуть с облегчением, чем спровоцировали рост евро, а также всех рисковых активов: на этот раз, в отличие от Brexit и президентских выборов в США, соцопросы не подвели. И все же восходящая динамика евро не так уж впечатляет, возможно, из-за того, что в долгосрочной перспективе проблемы все же остаются", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.
"Со вторым туром будет сложнее, поскольку разочарованные избиратели могут массово не явиться на голосование. И все же предполагается, что Макрон с легкостью и большим преимуществом - в районе 20% - победит Ле Пен", - полагает он.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,16%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,29%.
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