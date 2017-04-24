ВМС Египта и США проводят совместные морские учения в Красном море

Совместные учения соединений ВМС Египта и США начались в акватории Красного моря, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним" со ссылкой на Минобороны Египта.

По его данным, учения под названием "Приветствие орла 2017" являются плановыми и нацелены на улучшение взаимодействия с дружественными Каиру странами в ходе применения новейших технологий.

Италия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Пакистан участвуют в учениях на правах наблюдателей.