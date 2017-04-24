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Дальнее зарубежье 24.04.2017 18:46

ВМС Египта и США проводят совместные морские учения в Красном море

Совместные учения соединений ВМС Египта и США начались в акватории Красного моря, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним" со ссылкой на Минобороны Египта.

По его данным, учения под названием "Приветствие орла 2017" являются плановыми и нацелены на улучшение взаимодействия с дружественными Каиру странами в ходе применения новейших технологий.

Италия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Пакистан участвуют в учениях на правах наблюдателей.

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Тэги: США, ЕГИПЕТ, ВМС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]