Евросоюз призвал страны Балтии поскорее определиться со строительством скоростной железной дороги Rail Baltic

В Евросоюзе считают, что проект скоростной железной дороги Rail Baltic, соединяющей государства Балтии с Центральной Европой жизнеспособен, и пообещали оказать финансовую поддержку.
По словам гендиректора генерального директората транспорта Европейской комиссии Хендрика Хололея (Henrik Hololei), проведенный фирмой Ernst&Young анализ расходов и окупаемости Rail Baltic показал жизнеспособность будущей железной дороги и тем самым оправдывает поддержку Евросоюза.
"Хорошее сообщение между государствами Европы и регионами является приоритетом политики Евросоюза. Государствам Балтии предоставлена уникальная возможность получить полную выгоду от такой политики. Призываю все связанные с проектом государства действовать решительно - пока не будет поздно", - цитирует в понедельник пресс-служба Еврокомиссии слова Х.Хололея на начавшейся в Риге двухдневной конференции "Rail Baltica Global Forum".
На конференции, в работе которой принимают участие министры транспорта Латвии, Литвы и Эстонии, а также заместитель государственного секретаря министерства инфраструктуры и строительства Польши, было подтверждено желание реализовать проект, и было отмечено, что настала пора двигаться вперед с его реализацией.
Целью Rail Baltic является соединение государств Балтии с помощью современной и скоростной железной дороги с железнодорожной сетью остальной Европы, отмечает Еврокомиссия. Как ожидается, проект будет завершен через 10 лет. Его итоговая стоимость составит 5,8 млрд евро. Из них стоимость эстонской части проекта составит 1,346 млрд евро, а доля государства в ней примерно 268 млн евро. Для Латвии эти суммы соответственно составят 1,968 млрд евро и 393 млн, для Литвы - 2,473 млрд и 493 млн. Софинансирование ЕС составит 85%.
Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллина до границы Литвы с Польшей и далее с Центральной Европой. Пассажирские поезда будут передвигаться по ней со скоростью до 240 км/ч, грузовые - до 120 км/ч.
Премьер-министры стран Балтии подписали соглашение о строительстве магистрали 31 января в Таллине на встрече Совета министров стран Балтии. Гостем на эту встречу был приглашен также председатель Европейского совета Дональд Туск (Donald Tusk).
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