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Бизнес и законодательство 24.04.2017 17:05

Профильный комитет парламента Азербайджана поддержал законопроект "Об обременении движимого имущества"

Парламентский комитет по экономической политике, предпринимательству и промышленности рекомендовал вынести на обсуждение парламента Азербайджана в I-ом чтении законопроект "Об обременении движимого имущества", который предполагает создание госреестра об обременении движимого имущества.

Такое решение было принято на заседании комитета в понедельник, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

«Применение этого закона позволит повысить объем кредитования со стороны банков, привлечь новые ресурсы в экономику страны, расширить финансовое сотрудничество», - сказал начальник управления правового обеспечения Палаты надзора за финансовыми рынками (MBNP) Нурлан Бабаев на заседании.

Законодательство и ранее позволяло выдавать кредиты под залог движимого имущества, однако объемы такого кредитования невелики из-за отсутствия единой базы данных об обременении движимого имущества.

Н.Бабаев сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что регулятор ожидает резкого роста кредитования под залог движимого имущества после начала работы закона. «Реестр начнет работать в течение нескольких месяцев после вступления закона в силу», - отметил он.

Депутаты, выступившие на заседании, отметили риски, которые несет в себе законопроект. В частности, Али Масимли выразил опасение по поводу возможного роста доли проблемных кредитов. «Сегодня объем проблемных составляет 1,6 млрд манатов, что превышает 30% от общего портфеля. Фактически эти кредиты не будут возвращены. Правительство не предпринимает серьезных шагов для решения этой проблемы. В таких условиях кредитование под залог движимого имущества может только усугубить ситуацию», - считает он.

А.Масимли для совершенствования законопроекта предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы представители министерства налогов и других структур.

Другой член комитета - Вахид Ахмедов считает, что суть законопроекта сводится к созданию реестра, поэтому не было большой необходимости в разработке отдельного законопроекта для этого. По его словам, в законопроекте необходимо четко проработать вопросы налогообложения во избежание негативного воздействия на доходы госбюджета.

В разработке законопроекта участвовала Международная финансовая корпорация (IFC).

А.Ахундов

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Тэги: ИМУЩЕСТВО, ДВИЖИМОЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]