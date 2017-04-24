Парламентский комитет по экономической политике, предпринимательству и промышленности рекомендовал вынести на обсуждение парламента Азербайджана в I-ом чтении законопроект "Об обременении движимого имущества", который предполагает создание госреестра об обременении движимого имущества.
Такое решение было принято на заседании комитета в понедельник, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
«Применение этого закона позволит повысить объем кредитования со стороны банков, привлечь новые ресурсы в экономику страны, расширить финансовое сотрудничество», - сказал начальник управления правового обеспечения Палаты надзора за финансовыми рынками (MBNP) Нурлан Бабаев на заседании.
Законодательство и ранее позволяло выдавать кредиты под залог движимого имущества, однако объемы такого кредитования невелики из-за отсутствия единой базы данных об обременении движимого имущества.
Н.Бабаев сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что регулятор ожидает резкого роста кредитования под залог движимого имущества после начала работы закона. «Реестр начнет работать в течение нескольких месяцев после вступления закона в силу», - отметил он.
Депутаты, выступившие на заседании, отметили риски, которые несет в себе законопроект. В частности, Али Масимли выразил опасение по поводу возможного роста доли проблемных кредитов. «Сегодня объем проблемных составляет 1,6 млрд манатов, что превышает 30% от общего портфеля. Фактически эти кредиты не будут возвращены. Правительство не предпринимает серьезных шагов для решения этой проблемы. В таких условиях кредитование под залог движимого имущества может только усугубить ситуацию», - считает он.
А.Масимли для совершенствования законопроекта предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы представители министерства налогов и других структур.
Другой член комитета - Вахид Ахмедов считает, что суть законопроекта сводится к созданию реестра, поэтому не было большой необходимости в разработке отдельного законопроекта для этого. По его словам, в законопроекте необходимо четко проработать вопросы налогообложения во избежание негативного воздействия на доходы госбюджета.
В разработке законопроекта участвовала Международная финансовая корпорация (IFC).
А.Ахундов
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