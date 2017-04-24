Активисты призывают Walt Disney, Gap и Pepsi выйти из Торговой палаты США

Американские активистские организации настойчиво призывают Walt Disney, Gap и Pepsi отказаться от членства в Торговой палате США, поскольку та борется с законопроектами, связанными с изменениями климата, и помогает табачным компаниям.
Как сообщает The Guardian, письма руководству трех корпораций рассылала коалиция организаций, включая Action on Smoking and Health, Greenpeace, Public Citizen и Sierra Club.
Так, в обращении к гендиректору Disney Бобу Айгеру они напомнили, что его компания обещала сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2020 году в поддержу Парижского сокращения о климате, а также запретить изображения курящих людей и курения во всех парках аттракционов Disney и фильмах с рейтингами G, PG и PG-13.
"К сожалению, Торговая палата США делает все возможное, чтобы заблокировать как усилия по борьбе с изменениями климата, так и антитабачные законы и нормы", - говорится в письме.
Торговая палата США - крупнейшее из подобных объединений в мире. Она представляет интересы свыше 3 млн крупных, средних и малых компаний, хотя и не спешит раскрывать информацию об их членстве. За время руководства Томаса Донохью, который возглавил палату в 1997 году, она превратилась в мощный инструмент политического влияния как в США, так и во всем мире.
В 2016 году Торговая палата США потратила на лоббирование интересующих ее законопроектов и инициатив $104 млн - больше, чем любая другая лоббистская группа. В частности, палата выступала за отмену санкций США против России, введенных в связи с ситуацией на Украине.
По данным Public Citizen, в последние годы как минимум 13 из числа крупнейших компаний мира отказались от членства в Торговой палате США из-за несогласия с политическими взглядами ее руководства и позицией по охране окружающей среды. В этот список входят Costco, eBay, Hewlett Packard, General Mills, Kellogg, Kraft Heinz, Mars, Mattel, Mondelez, Nestle, Starbucks, Unilever и Walgreens Boots Alliance.
Торговая палата США изначально позиционировалась как двухпартийная организация, однако в последнее время она все больше склоняется к республиканскому лагерю. В прошлом году впервые в истории 100% ее политических пожертвований были перечислены кандидатам от Республиканской партии.
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