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Активисты призывают Walt Disney, Gap и Pepsi выйти из Торговой палаты США

Американские активистские организации настойчиво призывают Walt Disney, Gap и Pepsi отказаться от членства в Торговой палате США, поскольку та борется с законопроектами, связанными с изменениями климата, и помогает табачным компаниям.

Как сообщает The Guardian, письма руководству трех корпораций рассылала коалиция организаций, включая Action on Smoking and Health, Greenpeace, Public Citizen и Sierra Club.

Так, в обращении к гендиректору Disney Бобу Айгеру они напомнили, что его компания обещала сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2020 году в поддержу Парижского сокращения о климате, а также запретить изображения курящих людей и курения во всех парках аттракционов Disney и фильмах с рейтингами G, PG и PG-13.

"К сожалению, Торговая палата США делает все возможное, чтобы заблокировать как усилия по борьбе с изменениями климата, так и антитабачные законы и нормы", - говорится в письме.

Торговая палата США - крупнейшее из подобных объединений в мире. Она представляет интересы свыше 3 млн крупных, средних и малых компаний, хотя и не спешит раскрывать информацию об их членстве. За время руководства Томаса Донохью, который возглавил палату в 1997 году, она превратилась в мощный инструмент политического влияния как в США, так и во всем мире.

В 2016 году Торговая палата США потратила на лоббирование интересующих ее законопроектов и инициатив $104 млн - больше, чем любая другая лоббистская группа. В частности, палата выступала за отмену санкций США против России, введенных в связи с ситуацией на Украине.

По данным Public Citizen, в последние годы как минимум 13 из числа крупнейших компаний мира отказались от членства в Торговой палате США из-за несогласия с политическими взглядами ее руководства и позицией по охране окружающей среды. В этот список входят Costco, eBay, Hewlett Packard, General Mills, Kellogg, Kraft Heinz, Mars, Mattel, Mondelez, Nestle, Starbucks, Unilever и Walgreens Boots Alliance.

Торговая палата США изначально позиционировалась как двухпартийная организация, однако в последнее время она все больше склоняется к республиканскому лагерю. В прошлом году впервые в истории 100% ее политических пожертвований были перечислены кандидатам от Республиканской партии.

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Тэги: США, ТОРГОВЛЯ, ЛОББИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]