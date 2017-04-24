Выносливых девушек приглашают послужить в армии Эстонии

В Эстонии в понедельник стартовала компания "Женщин - в форму", целью которой является призыв на службу в армию добровольцев из числа представительниц прекрасного пола.
Кампания стартовала в Таллинском спорт-холле, где уже проходящие службу и еще только раздумывающие на эту тему женщины попробовали свои физические силы, прошли соответствующие тесты, в том числе провели забег в 3200 метров, отрабатывали приседания и отжимания от пола, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны.
"Государственная оборона универсальна, и я верю, что желание защищать Эстонию одинаково у мужчин и женщин. Все члены общества могут внести весомый вклад в обеспечение мира и безопасности", - заявил на мероприятии министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).
Он сообщил, что распорядился предоставить женщинам возможность пройти службу во всех воинских частях Сил обороны.
В рамках кампании по всей стране в школах, СМИ сообщается о возможностях и условиях службы женщин в вооруженных силах.
По случаю начала кампании в студенческом городе Тарту фигуру девушки на скульптуре "Целующиеся студенты" в понедельник "одели" в воинскую форму.
Начиная с 2013 года, женщины - граждане Эстонии в возрасте 18-27 лет получили возможность пройти на добровольной основе армейскую службу. На сегодня ею воспользовались 93 женщины, из которых 41 уже отслужила, а еще 23 находятся на службе.
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