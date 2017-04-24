Глава МИД Азербайджана выступает против силового изменения международно признанных границ стран

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и вице-спикер Сейма Литвы Гедиминас Киркилас отмечает пользу для литовских компаний от участия в реализации транспортного коридора «Север-Юг», сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Э.Мамедъяров и Г.Киркилас провели встречу в понедельник в Вильнюсе.
«Стороны отметили особое значение проекта «Север-Юг», способного связать друг с другом посредством железной дороги бассейн Индийского океана с Балтийским регионом, и пользу, которую это может принести литовским компаниям», - отмечается в сообщении
Э.Мамедъяров проинформировал литовских парламентариев о развитии связей между Азербайджаном и Евросоюзом и ходе переговоров над проектом двустороннего сотрудничества о стратегическом партнерстве. Министр оценил оказываемую Литвой поддержку в развитие связей Азербайджан-ЕС.
Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, глава МИД подчеркнул необходимость вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и урегулирования проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Э.Мамедъяров также отметил недопустимость попыток силового изменения признанных на международном уровне государственных границ.
"Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам", - подчеркивает МИД.
Р.Бабаев
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