SOCAR эвакуировало более 200 сотрудников с морских объектов из-за резкого ухудшения погоды

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR/ГНКАР по добыче нефти и газа –ИФ-Аз) эвакуировало 204 человека с морских объектов, отмечается в сообщении ПО.
«Всем морские нефтегазодобывающим управлениям направлены телефонограммы о погоде для усиления ими мер безопасности в связи с ожидаемыми порывами ветра 24 и 25 апреля в открытом море до 34 м/с (высоты волны 3-5 метров, моментами 5-7 метров). Также с морских оснований выводятся сотрудники не первостепенной важности. Так, с различных участков в целом эвакуировано 204 человека», - отмечается в информации.
По данным объединения, в зависимости от погодных условий будет ограничено передвижение на эстакадах и приэстакадных площадках и не особо важные сотрудники будут эвакуированы в вахтерский жилищный пункт.
Кроме того, в управленческих аппаратах и на участках организовано дежурство.
Н.Аббасова
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