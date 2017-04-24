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ТЭК 24.04.2017 17:53

SOCAR эвакуировало более 200 сотрудников с морских объектов из-за резкого ухудшения погоды

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR/ГНКАР по добыче нефти и газа –ИФ-Аз) эвакуировало 204 человека с морских объектов, отмечается в сообщении ПО.

«Всем морские нефтегазодобывающим управлениям направлены телефонограммы о погоде для усиления ими мер безопасности в связи с ожидаемыми порывами ветра 24 и 25 апреля в открытом море до 34 м/с (высоты волны 3-5 метров, моментами 5-7 метров). Также с морских оснований выводятся сотрудники не первостепенной важности. Так, с различных участков в целом эвакуировано 204 человека», - отмечается в информации.

По данным объединения, в зависимости от погодных условий будет ограничено передвижение на эстакадах и приэстакадных площадках и не особо важные сотрудники будут эвакуированы в вахтерский жилищный пункт.

Кроме того, в управленческих аппаратах и на участках организовано дежурство.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗНЕФТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]