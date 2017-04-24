Участники Второй мировой войны получат в Азербайджане единовременную матпомощь в 1 тыс. манатов

Президент Азербайджана распорядился о выделении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, участникам ВОВ выделяется единовременная материальная помощь в размере 1 тыс. манат, вдовам погибших во ВОВ или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда – в размере 500 манатов.
Для обеспечения выдачи материальной помощи из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2016 год, будет выделено 7,2 млн манатов.
Ф.Исазаде
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