Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму около 613 тыс. манатов

Министерство налогов Азербайджана возвратило участникам шопинг-фестиваля, который проходит с 10 апреля по 10 мая в Баку, НДС на сумму 612,97 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства.
«За этот период в рамках фестиваля были приобретены товары на сумму 6 млн 313,2 тыс. манатов. Сумма НДС, подлежащая возврату, составила 612,97 тыс. манатов. Из этой суммы 595 тыс. манатов были возвращены на месте в наличной форме», - говорится в сообщении.
Покупатели 10-23 апреля в рамках шопинг-фестиваля в 172 объектах составили 8,358 тыс. электронных налоговых счетов-фактур, из которых министерство подтвердило 7,902 тыс. 7,397 тыс. счетов предоставили граждане Азербайджана, 505 – иностранцы.
Возврат НДС также осуществляется в рамках системы tax free. Если в рамках шопинг-фестиваля граждане и гости страны могут воспользоваться услугой по возврату НДС, то в рамках системы НДС это могут сделать только иностранные туристы.
«В отчетный период в рамках tax free НДС было возвращено на сумму 829,97 тыс. манатов», - говорится в сообщении.
Азербайджан рассчитывает получить доход на сумму 50 млн манатов от проведения в 2017 году двух шопинг-фестивалей, второй из которых запланирован на октябрь.
А.Ахундов
аб
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