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Дальнее зарубежье 24.04.2017 20:21

Бывший журналист Fox News Нойерт стала официальным представителем госдепа США

Новым официальным представителем госдепартамента США назначена Хизер Нойерт, бывший корреспондент Fox News.

"Госдепартамент рад приветствовать Хизер Нойерт в качестве нового официального представителя", - говорится в сообщении госдепа, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, Х.Нойерт имеет более чем 15-летний опыт работы в журналистике, она писала как о международной политике, так и о внутренних делах. В частности, отмечается в документе, Х.Нойерт освещала теракты в США 11 сентября, военные действия в Ираке, ситуации в Дарфуре и Судане.

До своего назначения в госдепартамент Х.Нойерт работала на телеканале Fox News в Нью-Йорке, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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