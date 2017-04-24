Бывший журналист Fox News Нойерт стала официальным представителем госдепа США

Новым официальным представителем госдепартамента США назначена Хизер Нойерт, бывший корреспондент Fox News.

"Госдепартамент рад приветствовать Хизер Нойерт в качестве нового официального представителя", - говорится в сообщении госдепа, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, Х.Нойерт имеет более чем 15-летний опыт работы в журналистике, она писала как о международной политике, так и о внутренних делах. В частности, отмечается в документе, Х.Нойерт освещала теракты в США 11 сентября, военные действия в Ираке, ситуации в Дарфуре и Судане.

До своего назначения в госдепартамент Х.Нойерт работала на телеканале Fox News в Нью-Йорке, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.