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Дальнее зарубежье 24.04.2017 20:36

В Германии число киберпреступлений выросло в 1,8 раза в 2016 году

В Германии в 2016 году был отмечен существенный рост киберпреступности.

Полиция зарегистрировала в прошлом году почти 82,65 тыс. преступлений с использованием интернет-технологий по сравнению с более 45,79 тыс. в 2015 году, сообщает Die Welt.

В тоже время раскрываемость подобных преступлений в целом также повысилась и достигла 38,7% против 32,8% в позапрошлом году.

Количество преступлений в сфере компьютерной информации (компьютерный саботаж) в 2016 году увеличилось на 25% - до 4,42 тыс. Законодательство ФРГ относит к сюда, в том числе, такие преступления, как DDoS-атаки, организуемые хакерами и способные вывести из строя компьютерные системы или сети.

При этом уровень раскрываемости этих преступлений снизился до 22,1% по сравнению с 26,7% в 2015 году, отмечает Deutsche Welle.

Служба финансово-экономической информации

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]