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СНГ 24.04.2017 20:51

Американские обвинения России в поддержке талибов голословны - источник в МИД РФ

В Москве вновь отрицают утверждения представителей США о поддержке талибов в Афганистане со стороны РФ.

"Эти заявления несерьезны, и их скучно комментировать. Мы неоднократно говорили, что это голословные обвинения в русле выбранной американскими военными тактики по взваливанию на кого-то другого вины за ошибки, которые они сами наделали", - заявил "Интерфаксу" источник в МИД России.

Ранее командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что "не может опровергнуть" информацию о поддержке талибов со стороны РФ.

Ряд западных СМИ со ссылкой на источники в военных кругах США ранее сообщили о том, что у Вашингтона есть разведданные о том, что Россия оказывает талибами финансовую и военную поддержку, в частности, поставляет им автоматы.

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Тэги: РОССИЯ, США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]