Американские обвинения России в поддержке талибов голословны - источник в МИД РФ

В Москве вновь отрицают утверждения представителей США о поддержке талибов в Афганистане со стороны РФ.
"Эти заявления несерьезны, и их скучно комментировать. Мы неоднократно говорили, что это голословные обвинения в русле выбранной американскими военными тактики по взваливанию на кого-то другого вины за ошибки, которые они сами наделали", - заявил "Интерфаксу" источник в МИД России.
Ранее командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что "не может опровергнуть" информацию о поддержке талибов со стороны РФ.
Ряд западных СМИ со ссылкой на источники в военных кругах США ранее сообщили о том, что у Вашингтона есть разведданные о том, что Россия оказывает талибами финансовую и военную поддержку, в частности, поставляет им автоматы.
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