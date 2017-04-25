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Дальнее зарубежье 25.04.2017 08:33

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Чили в 12 км к северо-западу от города Винья-дель-Мар, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:38 мск во вторник землетрясения имел координаты -32.91 градуса южной широты и -71.64 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Как сообщалось, в воскресенье в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

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Тэги: ЧИЛИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]