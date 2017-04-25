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Дальнее зарубежье 25.04.2017 08:55

Насильственное переселение граждан в Сирии в ряде случаев может считаться военным преступлением - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил в понедельник, что насильственное перемещение жителей в Сирии в ряде случаев может считаться военным преступлением, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В докладе, распространенном в понедельник, напоминается, что ООН неоднократно выражала опасения по поводу соглашений о переселении граждан, заключаемых сирийскими правительственными войсками и противостоящими им мятежниками. Цель подобных соглашений - позволить жителям покинуть находящиеся под осадой населенные пункты.

А.Гутерриш отметил, что насильственное перемещение людей "допустимо только для того, чтобы гарантировать безопасность население или же в случаях, когда в этом есть военная необходимость". В других случаях подобные действия могут быть квалифицированы как военные преступления, добавил он.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]