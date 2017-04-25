Насильственное переселение граждан в Сирии в ряде случаев может считаться военным преступлением - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил в понедельник, что насильственное перемещение жителей в Сирии в ряде случаев может считаться военным преступлением, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
В докладе, распространенном в понедельник, напоминается, что ООН неоднократно выражала опасения по поводу соглашений о переселении граждан, заключаемых сирийскими правительственными войсками и противостоящими им мятежниками. Цель подобных соглашений - позволить жителям покинуть находящиеся под осадой населенные пункты.
А.Гутерриш отметил, что насильственное перемещение людей "допустимо только для того, чтобы гарантировать безопасность население или же в случаях, когда в этом есть военная необходимость". В других случаях подобные действия могут быть квалифицированы как военные преступления, добавил он.
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