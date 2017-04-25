В Эстонию прибудут американские истребители-бомбардировщики F-35

В Эстонию на авиабазу Эмари во вторник прибудут новейшие многофункциональные американские истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II, изготовленные с применением технологий малозаметности.

Как сообщил портал телерадиовещания Эстонии ERR, самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

В интервью журналу The National Interest американский генерал Герберт Карлайл заявил ранее, что задача F-35 - послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия, и задействовать самолеты на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии.