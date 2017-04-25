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Дальнее зарубежье 25.04.2017 09:07

В Эстонию прибудут американские истребители-бомбардировщики F-35

В Эстонию на авиабазу Эмари во вторник прибудут новейшие многофункциональные американские истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II, изготовленные с применением технологий малозаметности.

Как сообщил портал телерадиовещания Эстонии ERR, самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

В интервью журналу The National Interest американский генерал Герберт Карлайл заявил ранее, что задача F-35 - послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия, и задействовать самолеты на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]