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Регион 25.04.2017 09:17

Встреча совместной комиссии по выполнению плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана состоится в Вене

Очередное заседание Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы пройдет во вторник, 25 апреля, в Вене.

Председательствовать на заседании будет генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид. Во встрече примут участие представители стран "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана, сообщила пресс-служба ЕВС.

"Встреча предоставит возможность рассмотреть ход выполнения СВПД в том, что касается вопросов, связанных с атомной программой и санкциями", - отмечается в документе.

Очередное заседание комиссии пройдет на фоне критики со стороны новой администрации США договоренностей по иранской ядерной проблеме.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности оценить, соответствует ли интересам Вашингтона решение Барака Обамы отменить часть санкций против Ирана в рамках этих договоренностей. А госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сделка с Тегераном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели - обеспечении неядерного статуса Ирана.

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. Он предусматривает ограничение Ираном его ядерной деятельности в обмен на отмену в отношении него санкций, введенных СБ ООН, США и Евросоюзом.

Для контроля за ходом выполнения плана была учреждена Совместная комиссия. Последнее ее заседание на уровне политдиректоров "шестерки" и Ирана состоялось 10 января 2017 года.

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Тэги: ЕС, ИРАН, АТОМ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]