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СНГ 25.04.2017 09:33

Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ меры повышения эффективности СММ в зоне конфликта в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник переговоры в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Как сообщали в МИД РФ, на встрече С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта. Стороны намерены рассмотреть возможные меры по повышению эффективности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в рамках действующего мандата.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться ситуация с подрывом автомобиля СММ в Луганской области.

Важное место в рамках консультаций займет урегулирование других региональных конфликтов, в которое вовлечена ОБСЕ - приднестровского и нагорно-карабахского, а также Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

Визит генсека ОБСЕ в Москву продлится до 27 апреля.

Во время визита также запланирована встреча Л.Заньера с руководством ОДКБ. Он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба.

В прошлый раз Л.Заньер посещал Россию в апреле 2016 года.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ОБСЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]