Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ меры повышения эффективности СММ в зоне конфликта в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник переговоры в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Как сообщали в МИД РФ, на встрече С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта. Стороны намерены рассмотреть возможные меры по повышению эффективности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в рамках действующего мандата.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться ситуация с подрывом автомобиля СММ в Луганской области.

Важное место в рамках консультаций займет урегулирование других региональных конфликтов, в которое вовлечена ОБСЕ - приднестровского и нагорно-карабахского, а также Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

Визит генсека ОБСЕ в Москву продлится до 27 апреля.

Во время визита также запланирована встреча Л.Заньера с руководством ОДКБ. Он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба.

В прошлый раз Л.Заньер посещал Россию в апреле 2016 года.