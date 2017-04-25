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СНГ 25.04.2017 09:42

В Киеве задержан "вор в законе" Гела Тбилисский, решается вопрос о его выдворении

В Киеве задержан "вор в законе" Гела Джошуа (прозвище в криминальном мире - Гела Тбилисский), организовавший в украинской столице несколько преступных групп, которые на протяжении года занимались похищением автомобилей и кражами из машин, решается вопрос о выдворении задержанного, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в г.Киеве.

"51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные "сходки", поддерживал связь с "товарищами", которые живут вне закона. Также известно, что Гела Тбилисский поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп. Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне "вор в законе" "крышевал" деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям - кражи из автомобилей и завладения транспортными средствами", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

Задержали Г.Джошуа работники уголовного розыска в ресторане в центре украинской столицы.

В настоящее время решается вопрос о выдворении Гелы Тбилисского в РФ с запретом въезда на три года.

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Тэги: УКРАИНА, ВОР, ВЫДВОРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]