Цены на нефть растут после падения в течение 6 сессий, Brent подорожала до $51,84 за баррель

Цены на нефть растут во вторник после снижения по итогам предыдущих шести сессий.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые, как ожидается, укажут на снижение запасов нефти по итогам третьей недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 поднялась на $0,24 (0,47%) - до $51,84 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,69%) - до $51,6 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,49%) - до $49,47 за баррель. Контракт подешевел на $0,39 (0,79%) - до $49,23 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Согласно оценкам аналитиков S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

В понедельник цены на нефть завершили торги снижением, несмотря на подъем в начале сессии, вызванный результатами первого тура президентских выборов во Франции, повысившими спрос на рискованные активы. Однако к окончанию торгов цены на нефть перешли к снижению, поскольку инвесторы предпочли сфокусироваться на сигналах о росте добычи в США.

"Я полагаю, что сохраняющиеся опасения избытка нефти на мировом рынке ослабляют рынок", - отмечает аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн.

Эти опасения, по мнению эксперта, преувеличены, и наращивание производства нефти американскими компаниями не сможет компенсировать сокращение добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК.

В настоящее время на рынке продолжают командовать "медведи", цитирует Ф.Флина MarketWatch.

Как сообщалось в отчете американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованном в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло по итогам 14-й недели подряд - на 5, до 688.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, добыча нефти в Штатах в 2017 году может вырасти в среднем на 95 тыс. баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз аналитиков банка предусматривал увеличение добычи на 75 тыс. б/с.