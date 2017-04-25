Азербайджанские компании ведут переговоры по поставкам продукции в Казахстан, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

"Азербайджанская экспортная миссия, представленная 19 компаниями, в настоящее время находится в Казахстане", - отмечается в сообщении ведомства.

В частности, азербайджанская ООО "Ayan" ведет переговоры по экспорту лимонада и минеральной воды в Казахстан, ООО "Ag Naftalan" – экспорту нафталановой мази.

"Во вторник экспортная миссия будет в Астане, где проведет новые переговоры с казахстанскими компаниями по экспорту своей продукции", - указывает ведомство.

В состав экспортной миссии входит представители компаний, занимающихся производством фруктов и овощей, соков, минеральной воды, вина и спиртных напитков, строительных материалов, продукции машиностроения и здравоохранения.

А.Азизов