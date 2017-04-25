Курс евро к манату подскочил до 1,85 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 апреля сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 апреля ЦБА определил 1,8492 манат/1EUR (24 апреля - 1,8284 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 апреля установил на уровне 0,0305 манат/1RUB (24 апреля - 0,0304 манат/1RUB).

А.Азизов