Душанбе и Вашингтон планируют укрепить потенциал пограничных сил Таджикистана на границе с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил с главой Центральным командованием США Джозефом Вотелем состояние и перспективы сотрудничества Душанбе и Вашингтона в сфере региональной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба таджикского лидера.

"С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, собеседники (. . .) высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан", - говорится в сообщении.

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия в военной, военно-технической и финансовой сферах.

Выразив удовлетворение сотрудничеством структур Таджикистана и США в рамках многих экономических и военных программ, стороны подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях.