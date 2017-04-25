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Дальнее зарубежье 25.04.2017 12:01

Душанбе и Вашингтон планируют укрепить потенциал пограничных сил Таджикистана на границе с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил с главой Центральным командованием США Джозефом Вотелем состояние и перспективы сотрудничества Душанбе и Вашингтона в сфере региональной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба таджикского лидера.

"С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, собеседники (. . .) высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан", - говорится в сообщении.

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия в военной, военно-технической и финансовой сферах.

Выразив удовлетворение сотрудничеством структур Таджикистана и США в рамках многих экономических и военных программ, стороны подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]