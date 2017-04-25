Душанбе и Вашингтон планируют укрепить потенциал пограничных сил Таджикистана на границе с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил с главой Центральным командованием США Джозефом Вотелем состояние и перспективы сотрудничества Душанбе и Вашингтона в сфере региональной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба таджикского лидера.
"С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, собеседники (. . .) высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан", - говорится в сообщении.
На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия в военной, военно-технической и финансовой сферах.
Выразив удовлетворение сотрудничеством структур Таджикистана и США в рамках многих экономических и военных программ, стороны подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях.
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