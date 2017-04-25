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Дальнее зарубежье 25.04.2017 12:22

До 23 человек выросло число жертв протестов и массовых акций в Венесуэле

В Венесуэле общее число жертв протестов и демонстраций, как в поддержку, так и против президента страны Николаса Мадуро возросло до 23 человек, сообщила во вторник британская телерадиокомпания Би-би-си.

При этом согласно омбудсмену Тареку Саабу, неизвестно, сколько человек, пострадавших в ходе столкновений и беспорядков, все еще находятся в крайне тяжелом состоянии.

Демонстрации, направленные против президента Венесуэлы Н.Мадуро проходят в стране почти ежедневно на протяжении уже более трех недель. Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны.

Ранее правозащитники сообщили, что более 1 тыс. человек, выступающих на стороне оппозиции, были задержаны, и еще 700 человек все еще находятся под стражей.

Согласно СМИ, стражи правопорядка в ходе протестов применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие также обвинили власти в использовании преступных группировок для подавления демонстраций.

Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в диктаторстве, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]