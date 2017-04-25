До 23 человек выросло число жертв протестов и массовых акций в Венесуэле

В Венесуэле общее число жертв протестов и демонстраций, как в поддержку, так и против президента страны Николаса Мадуро возросло до 23 человек, сообщила во вторник британская телерадиокомпания Би-би-си.
При этом согласно омбудсмену Тареку Саабу, неизвестно, сколько человек, пострадавших в ходе столкновений и беспорядков, все еще находятся в крайне тяжелом состоянии.
Демонстрации, направленные против президента Венесуэлы Н.Мадуро проходят в стране почти ежедневно на протяжении уже более трех недель. Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны.
Ранее правозащитники сообщили, что более 1 тыс. человек, выступающих на стороне оппозиции, были задержаны, и еще 700 человек все еще находятся под стражей.
Согласно СМИ, стражи правопорядка в ходе протестов применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие также обвинили власти в использовании преступных группировок для подавления демонстраций.
Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в диктаторстве, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.
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