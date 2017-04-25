В американском штате Арканзас впервые с 2000 года казнили двух человек в один день

Власти американского штата Арканзас в один день привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных, признанных виновными в совершении убийств, сообщает американское издание "Нью-Йорк таймс".
По данным издания, накануне Верховный суд США отклонил апелляции на вердикты об исполнении приговоров заключенных Джека Джонса и Марселя Уильямса.
Приговоренным была введена смертельная инъекция.
Издание отмечает, что впервые с 2000 года в США казнили двух человек в один день.
Помимо Дж.Джонса и М.Уильямса, власти Арканзаса приговорили к смертной казни еще шесть человек, которые планируется привести в исполнение до конца апреля.
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