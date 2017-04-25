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Дальнее зарубежье 25.04.2017 12:32

В американском штате Арканзас впервые с 2000 года казнили двух человек в один день

Власти американского штата Арканзас в один день привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных, признанных виновными в совершении убийств, сообщает американское издание "Нью-Йорк таймс".

По данным издания, накануне Верховный суд США отклонил апелляции на вердикты об исполнении приговоров заключенных Джека Джонса и Марселя Уильямса.

Приговоренным была введена смертельная инъекция.

Издание отмечает, что впервые с 2000 года в США казнили двух человек в один день.

Помимо Дж.Джонса и М.Уильямса, власти Арканзаса приговорили к смертной казни еще шесть человек, которые планируется привести в исполнение до конца апреля.

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Тэги: США, АРКАНЗАС, КАЗНИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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