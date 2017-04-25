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Дальнее зарубежье 25.04.2017 12:47

Ситуация в Чили после землетрясения находится под контролем, обошлось без жертв и серьезного ущерба - президент

Президент Чили Мишель Бачелет сообщила, что ситуация в стране находится под контролем после землетрясения, которое произошло вечером в понедельник по местному времени (ночь на вторник по Москве), передает местная радиостанция "Радио Кооператива".

По словам президента, "согласно имеющейся информации, пока не было ни человеческих жертв, ни крупного ущерба".

"Ситуация находится под контролем, это касается и меня, и министров, которые поддерживают контакты с руководителями региональных служб", - сказала М.Бачелет.

"Хотела бы отметить, что министр внутренних дел Чили Марио Эрнандес распространил распоряжение провести эвакуацию (из района воздействия землетрясения), она прошла спокойно", - отметила президент.

М.Бачелет добавила, что "наиболее землетрясение ощущалось в городе Вальпараисо".

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Чили в 12 км к северо-западу от города Винья-дель-Мар. Позже в акватории Тихого океана у побережья Чили в 30 км западнее города Вальпараисо был отмечен эхо-толчок магнитудой 5,5

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Тэги: ЧИЛИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]