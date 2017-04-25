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СНГ 25.04.2017 13:14

Пять человек задержаны за сексуальное насилие в детдоме Петербурга, включая руководство учреждения

В Санкт-Петербурге задержаны пять человек по подозрению в надругательстве над воспитанниками одного из детских домов, среди подозреваемых - замдиректора учреждения и директор школы, сообщила пресс-служба СКР города во вторник.

"В результате проведения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в пресс-релизе, возбуждено несколько уголовных дел по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, а также о соединении дел в одно производство.

"Из материалов уголовного дела следует, что на протяжении длительного времени, с 2005 года по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения", - отмечается в пресс-релизе СКР.

Следствие проверяет возможные факты насилия над другими детьми.

Накануне сообщалось о серии обысков по делу.

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Тэги: РОССИЯ, ДЕТДОМ, СОТРУДНИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]