Пять человек задержаны за сексуальное насилие в детдоме Петербурга, включая руководство учреждения

В Санкт-Петербурге задержаны пять человек по подозрению в надругательстве над воспитанниками одного из детских домов, среди подозреваемых - замдиректора учреждения и директор школы, сообщила пресс-служба СКР города во вторник.
"В результате проведения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается в пресс-релизе, возбуждено несколько уголовных дел по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, а также о соединении дел в одно производство.
"Из материалов уголовного дела следует, что на протяжении длительного времени, с 2005 года по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения", - отмечается в пресс-релизе СКР.
Следствие проверяет возможные факты насилия над другими детьми.
Накануне сообщалось о серии обысков по делу.
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