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Дальнее зарубежье 25.04.2017 13:47

Япония, США и Южная Корея продолжат оказывать давление на Пхеньян

Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи в ходе переговоров в Токио подтвердили намерение оказывать давление на КНДР, взаимодействовать по ситуации на Корейском полуострове с Россией и Китаем, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

В переговорах в Токио принимали участие главы делегаций Японии, США и Южной Кореи на ранее приостановленных шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Японию представлял директор департамента по делам Азии и Океании МИД Кэндзи Канасуги, США - спецпредставитель по КНДР Джозеф Юн, Южную Корею - спецпредставитель Ким Хон Гюн.

Участники встречи договорились требовать от Пхеньяна сдержанности в своей политике, оказывать КНДР противодействие в случае дальнейших провокационных действий, сообщает японский телеканал.

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер обсудили ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи в телефонной беседе, передает Эн-эйч-кей.

С.Яти и Г.Макмастер в ходе разговора подтвердили общее для сторон желание тесно сотрудничать в этом направлении, а также вести сбор и анализ информации, посвященной ядерной и ракетной программам Пхеньяна.

В КНДР во вторник отмечают 85-ю годовщину основания Корейской народной армии. К этой дате были приурочены крупнейшие артиллерийские стрельбы, которые прошли в районе портового города Вонсан. По сообщениям ряда СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за этими стрельбами.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРЕЯ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]