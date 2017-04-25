Япония, США и Южная Корея продолжат оказывать давление на Пхеньян

Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи в ходе переговоров в Токио подтвердили намерение оказывать давление на КНДР, взаимодействовать по ситуации на Корейском полуострове с Россией и Китаем, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

В переговорах в Токио принимали участие главы делегаций Японии, США и Южной Кореи на ранее приостановленных шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Японию представлял директор департамента по делам Азии и Океании МИД Кэндзи Канасуги, США - спецпредставитель по КНДР Джозеф Юн, Южную Корею - спецпредставитель Ким Хон Гюн.

Участники встречи договорились требовать от Пхеньяна сдержанности в своей политике, оказывать КНДР противодействие в случае дальнейших провокационных действий, сообщает японский телеканал.

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер обсудили ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи в телефонной беседе, передает Эн-эйч-кей.

С.Яти и Г.Макмастер в ходе разговора подтвердили общее для сторон желание тесно сотрудничать в этом направлении, а также вести сбор и анализ информации, посвященной ядерной и ракетной программам Пхеньяна.

В КНДР во вторник отмечают 85-ю годовщину основания Корейской народной армии. К этой дате были приурочены крупнейшие артиллерийские стрельбы, которые прошли в районе портового города Вонсан. По сообщениям ряда СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за этими стрельбами.