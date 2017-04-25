Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник утвердил соглашение о военно-финансовом сотрудничестве Турцией.
«Соглашение «О военно-финансовом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией» будет действовать в течение 5 лет», - заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.
Соглашение было подписано в декабре 2016 года.
Р.Бабаев
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