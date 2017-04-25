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Внутренняя политика 25.04.2017 12:46

Новые структуры и должности создаются в управленческой системе Азербайджана в связи с появлением института первого вице-президента

Парламент Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял поправки в закон "О госслужбе", направленные на обеспечение деятельности первого вице-президента, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Данные поправки необходимы для определения статуса, обеспечения и классификации госслужащих, находящихся на службе первого вице-президента.

Принятые поправки предусматривают создание в системе госуправлении новых структур, в том числе, административные и вспомогательные должности. В перечень административных должностей входят: руководитель органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, советников в органе, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства Азербайджана.

К вспомогательным должностям относятся: заместитель руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, заместителя руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, а также помощника первого вице-президента Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года в Азербайджане были приняты поправки в Конституцию. Поправки, в том числе, предусматривают создание института первого вице-президента и вице-президентов.

В феврале 2017 года первым вице-президентом Азербайджана была назначена Мехрибан Алиева.

Р.Бабаев

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Тэги: УПРАВЛЕНИЕ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПОПРАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]