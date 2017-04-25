Новые структуры и должности создаются в управленческой системе Азербайджана в связи с появлением института первого вице-президента

Парламент Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял поправки в закон "О госслужбе", направленные на обеспечение деятельности первого вице-президента, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Данные поправки необходимы для определения статуса, обеспечения и классификации госслужащих, находящихся на службе первого вице-президента.
Принятые поправки предусматривают создание в системе госуправлении новых структур, в том числе, административные и вспомогательные должности. В перечень административных должностей входят: руководитель органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, советников в органе, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства Азербайджана.
К вспомогательным должностям относятся: заместитель руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, заместителя руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, а также помощника первого вице-президента Азербайджана.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года в Азербайджане были приняты поправки в Конституцию. Поправки, в том числе, предусматривают создание института первого вице-президента и вице-президентов.
В феврале 2017 года первым вице-президентом Азербайджана была назначена Мехрибан Алиева.
Р.Бабаев
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