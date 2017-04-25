Россия надеется, что Монголии повысит свой статус в ШОС - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что Монголия повысит свой статус участия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Приветствуем участие вашей страны в ШОС. Надеемся, что статус наблюдателя будет повышен", - сказал С.Шойгу на встрече с министром обороны Монголии Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ, проходящей в преддверье Московской конференции по международной безопасности.

Глава российского военного ведомства выразил признательность руководству Минобороны Монголии за регулярное участие в конференции.

Помимо этого С.Шойгу выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью военнослужащих в результате несчастного случая в учебном центре подготовки миротворцев "Таван-Толгой".

Монголия стала первой страной со статусом постоянного наблюдателя ШОС, ранее постоянные члены ШОС высказывались за придание стране статуса постоянного члена этой организации.