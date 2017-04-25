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СНГ 25.04.2017 14:17

Россия надеется, что Монголии повысит свой статус в ШОС - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что Монголия повысит свой статус участия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Приветствуем участие вашей страны в ШОС. Надеемся, что статус наблюдателя будет повышен", - сказал С.Шойгу на встрече с министром обороны Монголии Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ, проходящей в преддверье Московской конференции по международной безопасности.

Глава российского военного ведомства выразил признательность руководству Минобороны Монголии за регулярное участие в конференции.

Помимо этого С.Шойгу выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью военнослужащих в результате несчастного случая в учебном центре подготовки миротворцев "Таван-Толгой".

Монголия стала первой страной со статусом постоянного наблюдателя ШОС, ранее постоянные члены ШОС высказывались за придание стране статуса постоянного члена этой организации.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, МОНГОЛИЯ, ШОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]