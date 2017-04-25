Авиация Турции нанесла удары по курдам в Сирии и в Ираке - Генштаб

ВВС Турции во вторник утром нанесли серию ударов по позициям курдов на севере Сирии и в Ираке.
В результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП), сообщил Генштаб ВС Турции.
"Террористы сирийской и иракской ветвей РПК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении Генштаба, который цитируют турецкие СМИ.
РПК в Турции объявлена террористической группировкой. Анкара также считает террористическими и связанными с РПК действующие на севере Сирии курдские Отряды народной самообороны.
Курдский спутниковый телеканал "Рудау" сообщил во вторник, что в результате авианалетов погибли, по меньшей мере, 18 членов Отрядов народной самообороны в Сирии и пять бойцов из отрядов курдских ополченцев "пешмергша" в Ираке.
В сообщении Генштаба Турции подчеркивается, что подразделения ВС страны "продолжают решительную борьбу с террористическими организациями".
Иракские ополченцы "пешмерга" и сирийские Отряды народной самообороны ведут борьбу с боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).
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