Авиация Турции нанесла удары по курдам в Сирии и в Ираке - Генштаб

ВВС Турции во вторник утром нанесли серию ударов по позициям курдов на севере Сирии и в Ираке.

В результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП), сообщил Генштаб ВС Турции.

"Террористы сирийской и иракской ветвей РПК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении Генштаба, который цитируют турецкие СМИ.

РПК в Турции объявлена террористической группировкой. Анкара также считает террористическими и связанными с РПК действующие на севере Сирии курдские Отряды народной самообороны.

Курдский спутниковый телеканал "Рудау" сообщил во вторник, что в результате авианалетов погибли, по меньшей мере, 18 членов Отрядов народной самообороны в Сирии и пять бойцов из отрядов курдских ополченцев "пешмергша" в Ираке.

В сообщении Генштаба Турции подчеркивается, что подразделения ВС страны "продолжают решительную борьбу с террористическими организациями".

Иракские ополченцы "пешмерга" и сирийские Отряды народной самообороны ведут борьбу с боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).