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Регион 25.04.2017 12:58

Авиация Турции нанесла удары по курдам в Сирии и в Ираке - Генштаб

ВВС Турции во вторник утром нанесли серию ударов по позициям курдов на севере Сирии и в Ираке.

В результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП), сообщил Генштаб ВС Турции.

"Террористы сирийской и иракской ветвей РПК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении Генштаба, который цитируют турецкие СМИ.

РПК в Турции объявлена террористической группировкой. Анкара также считает террористическими и связанными с РПК действующие на севере Сирии курдские Отряды народной самообороны.

Курдский спутниковый телеканал "Рудау" сообщил во вторник, что в результате авианалетов погибли, по меньшей мере, 18 членов Отрядов народной самообороны в Сирии и пять бойцов из отрядов курдских ополченцев "пешмергша" в Ираке.

В сообщении Генштаба Турции подчеркивается, что подразделения ВС страны "продолжают решительную борьбу с террористическими организациями".

Иракские ополченцы "пешмерга" и сирийские Отряды народной самообороны ведут борьбу с боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИРАК, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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