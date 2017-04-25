Число американцев, работающих в китайских компаниях, выросло на 46% в 2016г

Число граждан США, работающих в китайских компаниях, в 2016 году подскочило на 46% и составило 141 тыс. человек, говорится в отчете, подготовленном исследовательской фирмой Rhodium Group.

Столь резкий рост во многом объясняется масштабным притоком инвестиций граждан Китая в экономику США. В прошлом году показатель вырос в три раза и достиг $46 млрд, пишет Financial Times.

"Инвестиции Китая в США способствуют достижению целей, поставленных правительством США и заключающихся в сохранении существующих и создании новых рабочих мест для американцев, - говорит один из составителей отчета, член Государственного комитета американо-китайских исследований Стивен Орлинс. - Если лидеры двух стран сумеют преодолеть регуляторные барьеры, рост рабочих мест может значительно ускориться".