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Дальнее зарубежье 25.04.2017 14:42

Число американцев, работающих в китайских компаниях, выросло на 46% в 2016г

Число граждан США, работающих в китайских компаниях, в 2016 году подскочило на 46% и составило 141 тыс. человек, говорится в отчете, подготовленном исследовательской фирмой Rhodium Group.

Столь резкий рост во многом объясняется масштабным притоком инвестиций граждан Китая в экономику США. В прошлом году показатель вырос в три раза и достиг $46 млрд, пишет Financial Times.

"Инвестиции Китая в США способствуют достижению целей, поставленных правительством США и заключающихся в сохранении существующих и создании новых рабочих мест для американцев, - говорит один из составителей отчета, член Государственного комитета американо-китайских исследований Стивен Орлинс. - Если лидеры двух стран сумеют преодолеть регуляторные барьеры, рост рабочих мест может значительно ускориться".

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Тэги: КИТАЙ, США, КОМПАНИИ, СОТРУДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]