Число американцев, работающих в китайских компаниях, выросло на 46% в 2016г

Число граждан США, работающих в китайских компаниях, в 2016 году подскочило на 46% и составило 141 тыс. человек, говорится в отчете, подготовленном исследовательской фирмой Rhodium Group.
Столь резкий рост во многом объясняется масштабным притоком инвестиций граждан Китая в экономику США. В прошлом году показатель вырос в три раза и достиг $46 млрд, пишет Financial Times.
"Инвестиции Китая в США способствуют достижению целей, поставленных правительством США и заключающихся в сохранении существующих и создании новых рабочих мест для американцев, - говорит один из составителей отчета, член Государственного комитета американо-китайских исследований Стивен Орлинс. - Если лидеры двух стран сумеют преодолеть регуляторные барьеры, рост рабочих мест может значительно ускориться".
Аудитория Азербайджан открылась в Вильнюсском университете
Новые структуры и должности создаются в управленческой системе Азербайджана в связи с появлением института первого вице-президента
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией
Парламент Азербайджан принял в I чтении закон "Об обременении движимого имущества"
Парламент Азербайджана поддержал открытие пунктов обмена валюты вне банков
Азербайджанский PASHA Bank намерен расширить кредитование проектов в сферах АПК, IT, транспорта, производства
Задержан подозреваемый в убийстве главы регионального филиала СК Азерсыгорта
Парламент Азербайджана принял поправки в Жилищный кодекс, определяющий статус гостиниц и объектов гостиничного типа
В Малайзии запустили мобильное приложение, позволяющее "примерить" роль беженца
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»